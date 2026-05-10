Vekić izgubila u finalu Istanbula, njena protivnica stigla do prve titule u karijeri

Tenis 10. svi 202615:31
MATRIX IMAGES/MARK CRISTINO via Guliver Images

Donna Vekić nije uspjela osvojiti WTA 125 turnir u Istanbulu.

Hrvatsku tenisačicu u finalu je svladala Uzbekistanka Marija Timofejeva, 136. igračica svijeta, rezultatom 6:4, 6:2 nakon sat i pol igre.

Timofejeva je tijekom cijelog susreta bila bolja protivnica te je čak sedam puta oduzela servis šestoj nositeljici turnira. U meču s ukupno 11 breakova Vekić nije uspjela pronaći ritam, pa je ostala na četiri osvojena WTA naslova u karijeri.

Za 22-godišnju Uzbekistanku ovo je bio prvi osvojeni turnir u karijeri.

