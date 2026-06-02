Talijani ispisali povijest na Roland Garrosu

Podijeli :

JonxBromley via Guliver

Kao da se antička vremena vraćaju – barem kada je tenis u pitanju. Rimsko Carstvo nekada je vladalo svijetom, a sada bijelim sportom.

Talijani imaju najboljeg na svijetu, a sada prvi put u povijesti i trojicu četvrtfinalista na jednom Grand Slamu. Svu trojicu u istoj polovici ždrijeba Roland Garrosa, tako da postoji realna mogućnost da jedan dođe do finala.

POVEZANO Sabalenka nije dopustila iznenađenje i pobijedila Osaku

Jedina prepreka pred takvim raspletom je Felix Auger-Aliassime. Kanađanin i trojica Talijana – to je scenarij završnice u gornjoj polovici ždrijeba četvrtfinala pariškog Grand Slama. Ako mu je za utjehu, Felix je najbolje rangiran u tom dijelu ždrijeba, na šestom mjestu, s tim da je već osigurao uspon na četvrto nakon turnira. Ako osvoji naslov, a Alexander Zverev ne prođe četvrtfinale bit će treći.

Ono što mu ne ide u prilog jest da je oba meča protiv Flavija Cobollija, idućeg protivnika, izgubio. Ne ide mu u prilog ni to što nijedan od devet naslova nije osvojio na zemlji. Od ukupno 22 finala, samo prva dva su bila na ovoj podlozi. Prvo, prije sedam godina u Rio de Janeiru, izgubio je od Lasla Đerea.

S druge strane, Cobolli, inače 14. na svijetu, u prošloj je godini osvojio trofeje u Bukureštu i Hamburgu na zemlji. Ako svlada Kanađanina, imat će realne šanse za debi u prvih deset.

Preostala dvojica Talijana, dva Mattea, nisu ni u prvih sto. Arnaldi je 104., a Berrettini 105. Ovaj drugi je do sada bio mnogo uspješniji, prije pet godina je izgubio finale Wimbledona od Novaka Đokovića, ali je od tada više vremena proveo liječeći ozljede nego igrajući.

Berrettini je bio šesti na svijetu, ima deset trofeja, od kojih čak šest na zemlji. Svi su iz serije 250, a jedan od njih osvojio je i u Beogradu, na Serbia Openu 2021. Preostala četiri zaradio je na travi.

Ono što još ne ide u prilog Augeru-Aliassimeu je činjenica da i protiv potencijalnih rivala u polufinalu ima loš međusobni omjer. Ni Arnaldija nikada nije svladao, a jedini meč izgubio je baš na pariškoj zemlji prije godinu dana. S Berrettinijem je igrao sedam puta, pobijedio samo dvaput, ali je jedini susret na najsporijoj podlozi izgubio.

Četvrtfinalni parovi donje polovice ždrijeba: Menšík – Fonseca i Jódar – Zverev.