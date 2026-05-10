VIDEO / Maestralni Prižmić ostvario rezultat karijere na Mastersu u Rimu!

ATP 10. svi 2026

Dino Prižmić nastavio je sa sjajnim igrama na Mastersu u Rimu.

Nakon što je u drugom kolu izbacio Novaka Đokovića, u trećem kolu svladao je i 33. tenisača svijeta, Francuza Uga Humberta, rezultatom 6:1, 7:5 nakon sat i 21 minute igre.

Mladi hrvatski tenisač odigrao je odličan prvi set u kojem je čak tri puta oduzeo servis protivniku te ga osvojio za samo 27 minuta.

U drugom setu Humbert je pružio veći otpor, no Prižmić je ponovno bio bolji u ključnim trenucima i stigao do najvećeg uspjeha karijere plasmanom u osminu finala Mastersa u Rimu.

Tamo ga čeka pobjednik dvoboja Karena Hačanova (ATP – 15.) i Botica van de Zandschulpa (ATP – 54.). Uz to, valja napomenut kako je Prižmić postao prvi hrvatski tenisač koji se plasirao u osminu finala nekog Mastersa u pojedinačnoj konkurenciji, nakon 2023. i Borne Ćorića koji je to uspio učiniti također u Rimu kad je zaustavljen u četvrtfinalu.

