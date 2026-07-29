Wimbledon srušio rekord po broju posjetitelja

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AP Photo/Kin Cheung via Guliver Image

Iz All England Cluba u srijedu su objavili kako je ove godine postavljen novi rekord u broju posljetitelja trećeg teniskog "grand slam" turnira Wimbledona usprkos tome što se održavao paralelno sa Svjetskim nogometnim prvenstvom.

Tijekom 15 dana održavanja turnira, registrirano je 550,151 ljubitelja tenisa koji su prošli kroz vrata slavnog kluba u Lonodnu čime je popravljen lanjski rekord.

Organizatori smatraju kako je odličnoj posjeti pridonijelo i odlično vrijeme tijekom čitavog turnira, odnosno činjenica kako niti jednog dana nije padala kiša, ali i neočekivani veliki uspjeh domaćeg igrača Arthura Feryja koji je s pozivnicom stigao do polufinala.

Turnir je u muškoj konkurenciji osvojio prvi tenisač svijeta Jannik Sinner dok je u konkurenciji žena svoj premijerni Grand Slam naslov osvojila mlada Čehinja Linda Noskova.

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