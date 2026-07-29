Hrvatska juniorska reprezentacija upisala poraz na SP-u, mora se nadati čudu za prolazak

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Foto: Hrvatski rukometni savez

Hrvatska ženska juniorska reprezentacija je u srijedu ujutro otvorila Svjetsko prvenstvo u Rumunjskoj. Prve protivnice izabranica Ivana Jerkovića bile su Egipćanke koje su na kraju porazile Hrvatice s 27:24.

Prvo poluvrijeme bilo je potpuno izjednačeno, tek je krajem prvih 30 minute Egipat pobjegao na +3 (10:7). Međutim, Hrvatska se vratila i na predah se otišlo s 13:13.

U drugom poluvremenu dijelu Egipćanke su ponovno napravile prednost, a ovaj put su je i uspjele sačuvati do kraja te su s 27:24 upisale pobjedu na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je ovim porazom praktički potpisala ispadanje jer se u skupini još nalaze Francuska i Fidži. Protiv Francuske će hrvatske reprezentativke biti autsajderke dok se protiv Fidžija očekuje pobjeda.

Iz skupine u sljedeću fazu prolaze dvije prvoplasirane reprezentacije dok će trećeplasirana i četvrtoplasirana ekipa krenuti u razigravanje za pozicije.