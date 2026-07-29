Bivši kapetan Dinama nakon godinu dana odlazi iz BiH i seli u – Srbiju?

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Stefan Ristovski trebao bi zaključiti svoju epizodu u Sarajevo i otići u novi klub.

Bivši kapetan Dinama trebao bi postati novi igrač srpskog kluba Novi Pazar, prema informacijama portala Tri K iz tog grada.

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Prema istim informacijama, Adem Ljajić radi na sporazumnom raskidu ugovora sa Sarajevom kako bi se vratio u klub iz rodnog grada, dok bi Ristovski trebao krenuti istim putem. Iako zasad nema službene potvrde, mediji bliski Novom Pazaru tvrde da su pregovori u završnoj fazi.

U HNL-u je makedonski branič nosio dres Rijeke, a najveći trag ostavio je u Dinamu, čiji je bio i kapetan.