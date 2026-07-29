Lovro Majer novi je igrač AEK-a, predstavili su ga na hrvatskom jeziku

Hrvatski vezni igrač Lovro Majer (28) karijeru nastavlja u Grčkoj, u redovima atenskog AEK-a.
Grčki klub postigao je usmeni dogovor s Wolfsburgom o transferu, a vijest koju je prvi objavio novinar Fabrizio Romano, postala je službena u srijedu popodne kada ga je grčki prvak predstavio s riječima “Dobrodošao u obitelj AEK-a”.
AEK je povremenog hrvatskog reprezentativca predstavio na svojim društvenim mrežama nekoliko dana prije nego što krenu sa svojim nastupima u Ligi prvaka.
Prema dostupnim informacijama, odšteta će iznositi više od šest milijuna eura, dok će Majer s AEK-om potpisati ugovor na četiri godine.
Majer je bio član Wolfsburga od ljeta 2023. te je do danas za njemački klub upisao 75 nastupa, postigao deset golova i dodao 11 asistencija.
Prema Transfermarktu Majer vrijedi osam milijuna eura, a u karijeri je još igrao za Lokomotivu, Dinamo i francuski Rennes. Za Hrvatsku ima 38 nastupa i devet golova.
Majer će priliku za službeni debi imati 12. kolovoza kada je na rasporedu grčki Superkup. AEK će tada igrati protiv OFI-ja s Krete za koji igra hrvatski stoper Krešimir Krizmanić.
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