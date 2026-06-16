Samo na SK 2: Ružić protiv Amerikanke igra prvo kolo Nottinghama

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić danas igra prvo kolo glavnog turnira WTA 250 u Nottinghamu, a njen meč protiv Amerikanke Caty McNally uživo gledajte na Sport Klubu 2.

Mlada hrvatska teniska reprezentativka uspješno je preskočila sve prepreke i plasirala se u glavni ždrijeb WTA 250 turnira na travnatoj podlozi u Nottinghamu. Međimurka je u završnom kolu kvalifikacija prošla kroz pravu dramu protiv Australke Taylah Preston, slavivši nakon iscrpljujuće i napete borbe sa 6:3, 6:7 (6), 7:5.

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Zbog brojnih otkaza Ružić bi u glavni turnir ušla i kao “sretna gubitnica”, no ovaj izboreni trijumf donio joj je dodatne bodove i golemu injekciju samopouzdanja uoči starta glavnog turnira.

U prvom kolu glavnog turnira Antoniju očekuje iznimno zanimljiv i rangom vrlo izjednačen dvoboj protiv Amerikanke Caty McNally. Riječ je o tenisačicama koje na ljestvici stoje jedna uz drugu – McNally drži 54. mjesto svijeta, dok se Ružić nalazi odmah iza nje, na 57. poziciji, što jamči otvoren i neizvjestan meč. Američka tenisačica u Nottingham stiže u dobroj formi nakon što je prošlog tjedna igrala četvrtfinale ‘s-Hertogenboscha.

Ovaj uzbudljivi dvoboj prvog kola u Nottinghamu kreće u poslijepodnevnom terminu, oko 15:30 sati, a ekskluzivan prijenos gledajte na Sport Klubu 2.

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