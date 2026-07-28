Tebas odgovorio Infantinu i postavio mu jedno jako zanimljivo pitanje

Ničim izazvano otvoreno pismo Giannija Infantina, u kojem se čudnim tonom obraća „onima što sjede i preko tipkovnice šire mržnju”, nije prošlo bez odgovora.
Jedan takav stigao je s adrese predsjednika La Lige, koji je prvog čovjeka Fife podsjetio što je dužnost ozbiljne institucije i, na kraju, postavio mu zanimljivo pitanje.
Španjolski mediji prenose riječi Javiera Tebasa.
“Gianni Infantino je na svom Instagram profilu i službenim Fifinim profilima objavio patetičnu poruku“, rekao je Tebas i podsjetio Švicarca da transparentnost u instituciji kakva je Fifa nema nikakve veze s mržnjom.
“Nitko ne spori da je nogomet emocija i da ujedinjuje ljude. Ali pozivanje na transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost nikada nisu mržnja – to su obveze. Jake institucije ne omalovažavaju one koji postavljaju pitanja, već na ta pitanja odgovaraju.“
Prvi čovjek španjolskog prvenstva odlučio je Infantinu postaviti i jedno pitanje.
“I jedno pitanje za tebe, Gianni: Kada jedan lider čitavu poruku posveti diskreditaciji onih koji obavljaju legitimnu kontrolu njegova rada, neizbježno je zapitati se – zašto baš sada? Postoji li nešto što objašnjava ovako defenzivan ton? Događa li se nešto o čemu javnost još ne zna?“
Ono što javnost zna jest da Infantinu mandat istječe u ožujku 2027. godine i da Uefa sprema protukandidata na Izbornom kongresu Fife u Maroku.
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