Sin nekadašnjeg broja 1 nakon nevjerojatnog preokreta izborio debi na ATP razini

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(AP Photo/Brian Inganga) via Guliver Image

Krenula je američka turneja u tenisu, a samim time je došao red na veliki ATP 500 turnir u Washingtonu. U glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država pozivnicu za kvalifikacije dobio je Cruz Hewitt, sin nekadašnjeg broja jedan Lleytona Hewitta.

Talentirani Australac je na nedavnom juniorskom Wimbledonu došao do finala gdje je izgubio od Jordana Leeja koji je također dobio pozivnicu za ATP turnir u Washingtonu.

Za razliku od Leeja koji je ispao u prvom kolu kvalifikacija, Hewitt je prošao oba kola i to uz predaje protivnika.

U prvom kolu mu je pri vodstvu 5:2 predao Dušan Lajović da bi u drugom ipak trebao duže boraviti na terenu. Prvi set od Zacharyja Svajde izgubio je sa 6:1 da bi u drugom zaostajao s 3:0 i to s dvostrukim breakom. Ipak, 17-godišnjak se uspio vratiti, odvesti set u tie-break gdje je bio bolji sa 7-3.

U trećem setu rano je napravio break da bi mu zatim Svajda predao susret i lansirao ga u glavni ždrijeb ATP 500 turnira.

Podsjećamo, njegov otac Lleyton je 2001. godine osvojio US Open, a 2002. Wimbledon. Takvi rezultati doveli su ga do prvog mjesta na ATP ljestvici. Osim toga, Hewitta pamtimo i po porazu u prvom kolu Wimbledona kada je kao branitelj naslova izgubio od hrvatskog tenisača Ive Karlovića.

Turnir u Washingtonu možete gledati na kanalima Sport Kluba!

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