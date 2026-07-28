Hajduk smanjuje broj pretplata za ovu sezonu

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je objavio da neće u prodaju staviti broj pretplata koji je stavljao proteklih godina.

Maksimalno 15 tisuća pretplata ove će se godine moći kupiti za sektore za domaće navijače. Prodaja će biti zakljućena 2. kolovoza.

“Klub je uzeo u obzir dugoročne okolnosti i analize koje upućuju na to da će HNK Hajduk u narednim godinama domaće utakmice igrati na stadionu znatno manjeg kapaciteta. Kako bi se broj pretplata postupno prilagodio budućim uvjetima i osigurao kontinuitet za postojeće pretplatnike, ove sezone pretplatnički kapaciteti neće biti popunjeni do ranije planiranih maksimalnih brojki, već će biti smanjeni.

Prodaja sezonskih pretplata traje do 2. kolovoza u 23:59 ili do popunjavanja kapaciteta od ukupno 15.000 pretplatničkih mjesta. Osigurajte svoje mjesto na Poljudu i budite uz Hajduk tijekom cijele sezone. Vidimo se na Poljudu!”, poručili su iz Hajduka.