Fruk progovorio o odlasku iz Rijeke

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Foto: HNK Rijeka

Najbolji igrač Rijeke, Toni Fruk, proživljava jedno od najljepših razdoblja u svojoj karijeri. Nakon što je pogotkom protiv Derry Cityja otvorio novu europsku sezonu, a onda i izgovorio sudbonosno "da", progovorio je o proteklim danima i svojoj budućnosti na Rujevici.

Gostujući u emisiji Pod stijenama Kantride na Radio Rijeci, kod voditelja Roberta Ferlina, Fruk se osvrnuo na privatne i sportske uspjehe, ali i na špekulacije o nastavku karijere.

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Priznao je kako se iznimno vezao uz grad na Rječini i klub te da će mu eventualni odlazak pasti vrlo teško:

“Što sam duže u Rijeci, to mi je ljepše. Osjećam se prihvaćeno, ljudi su odlični i stvarno se osjećam kao kod kuće. Sigurno će mi, kada jednom dođe vrijeme za odlazak, biti jako teško. Gdje god otišao, žalit ću za ovim gradom i ljudima. Ali nikad ne reci nikad, možda se jednog dana vratim”, rekao je Fruk za Radio Rijeku.

Govoreći o zgusnutom rasporedu i nezaboravnim danima iza sebe, istaknuo je:

“Utakmica protiv Derryja bila je lijep uvod u ono što je uslijedilo. Drago mi je što smo pobijedili jer znamo koliko su prve europske utakmice zahtjevne. A dan poslije bilo je prelijepo. Nisam mogao zamisliti ljepše dane.”

Pogotkom protiv Derry Cityja Fruk se izjednačio sa Zoranom Kvržićem na drugom mjestu klupske ljestvice najboljih strijelaca u europskim natjecanjima (obojica imaju po sedam pogodaka, dok je vodeći Andrej Kramarić s osam). Na taj se podatak osvrnuo riječima:

“Nisam znao taj podatak, lijepo je to čuti, ali najvažnije mi je da ti golovi donose pobjede momčadi. Potrudit ću se da tako bude i u uzvratu protiv Derryja.”

Iako ga se u medijima stalno povezuje s inozemnim transferima, Fruk naglašava kako ostaje čvrsto na zemlji:

“To su sve priče. Kroz tri godine u Rijeci naučio sam da se u svakom prijelaznom roku piše svašta. Prava priča počinje tek kada stigne službena ponuda. Do tada razmišljam samo o terenu i Rijeci.”

Na pitanje o ligi u kojoj bi volio zaigrati kada bi imao potpunu slobodu izbora, izdvojio je jedno natjecanje:

“Po stilu nogometa i načinu života Španjolska mi je najprivlačnija. Ipak, još je važnije u koji klub dolaziš i kakvog trenera imaš.”

Fruk je dodao i kako mu je nastup s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu ostao u najljepšem sjećanju:

“Bilo je to veliko iskustvo i velika čast. Takve se stvari možda događaju samo jednom u karijeri. Puno sam naučio igrajući i gledajući najbolje svjetske nogometaše.”

Rijeku u četvrtak, 30. srpnja, očekuje uzvratni susret protiv Derryja u Irskoj, a već 2. kolovoza i otvaranje nove sezone SuperSport HNL-a protiv Rudeša. Fruk je na kraju razgovora iznio svoja očekivanja od tih dvoboja:

“Znamo da nas čeka zahtjevna utakmica u Irskoj. Morat ćemo se dobro braniti, ali vjerujem da smo kvalitetnija momčad. Želimo dobro otvoriti sezonu i izbjeći situaciju da kasnije lovimo zaostatak, kao što je bio slučaj prošle godine”, zaključio je igrač Rijeke.