Zvijezda Bayerna odlazi u Saudijsku Arabiju za rekordni iznos tamošnje lige?

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xkolbert-press ChristianxKolbertx via Guliver Image

Al-Hilal priprema veliki napad na Bayernova krilnog napadača Luisa Diaza, koji je označen kao glavni cilj saudijskog prvaka u završnici ljetnog prijelaznog roka. Nakon što je praktički osigurao dolazak Crysencija Summervillea iz West Hama, klub sada svu pažnju usmjerava prema kolumbijskom reprezentativcu.

Prema pisanju novinara Sache Tavolierija, pregovore s Diazom vodi Richard Hughes, aktualni sportski direktor Liverpoola, koji će po završetku prijelaznog roka preuzeti istu funkciju u Al-Hilalu. Saudijski klub zasad nije stupio u kontakt s Bayernom jer želi najprije postići dogovor s igračem oko osobnih uvjeta.

Kako bi ga privolio na dolazak, Al-Hilal mu je spreman ponuditi godišnju plaću od 25 milijuna eura. U slučaju da Diaz prihvati ponudu, uslijedit će službeni pregovori s Bayernom, kojem bi Saudijci ponudili između 120 i 150 milijuna dolara odštete.

Takav bi transfer postavio novi rekord saudijske lige jer bi Diaz postao najskuplje pojačanje u njezinoj povijesti. Dosadašnji rekord drži Neymar, za kojeg je Al-Hilal 2023. godine Paris Saint-Germainu platio 90 milijuna eura.

Tavolieri također navodi da Al-Hilal ovog ljeta raspolaže budžetom od čak 350 milijuna dolara za dovođenje novih igrača, što upućuje na to da Diaz ne bi bio posljednje veliko pojačanje. Klub je već doveo šest novih igrača – Summervillea, Mohammeda Al-Owaisa, Sabrija Dahla, Abdullaha Al-Anzija, Mohammeda Al-Sarnukha i Nawafa Al-Habashija.

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