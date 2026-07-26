Mladi Nijemac postao prvi tenisač rođen 2008. godine s Challenger naslovom

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U nedjelju popodne završen je ATP Challenger u finskom Tampereu. Za naslov su se borili domaći tenisač Otto Virtanen i 18-godišnji Nijemac Diego Dedura Palomero. Do titule je na kraju stigao Nijemac s čileanskim korijenima koji je slavio s 2-1 u setovima.

U prvom setu je Dedura Palomero slavio sa 6:3 da bi u drugom Virtanen ipak uzvratio u tie-breaku gdje je bio bolji sa 7-3.

Unatoč tome što je izgubio set, mladi Nijemac nije posustao te je sa 6:3 bio bolji u setu odluke. Tako je mladi Nijemac stigao do svog prvog Challenger naslova.

Ne samo što je prvi put u karijeri stigao do naslova na ovoj razini, postao je prvi tenisač rođen 2008. godine koji je podigao Challenger trofej u pojedinačnoj konkurenciji.

Ovom titulom skočit će na 197. poziciju na ATP ljestvici te će prvi put u svojoj karijeri biti među 200 najboljih tenisača svijeta. Mladi Dedura je ove godine na zemljanim terenima igrao i s dvojicom Hrvata. U Zagrebu je bio bolji od Emanuela Ivaniševića, sina legendarnog Gorana dok ga je u Heilbronnu s 2-0 u setovima porazio Splićanin Luka Mikrut.