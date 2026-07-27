Donna Vekić se još malo podigla na WTA listi, ostale Hrvatice pale

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić popela se na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak jedno mjesto i sada zauzima 35. poziciju.
Petra Marčinko i Antonia Ružić su upisale pad. Marčinko se spustila sa 49. na 53. mjesto, a Ružić sa 50. na 55. mjesto. I Lea Bošković je nazadovala i to sedam mjesta tako da ovaj tjedan zauzima 321. poziciju, a Lucija Ćirić Bagarić je pala četiri mjesta i ovaj tjedan je 394. tenisačica svijeta.
Među prvih deset tenisačica svijeta nije bilo promjena. Na vrhu je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Ribakina, a treća je Amerikanka Jessica Pegula.
WTA ljestvica, 27. srpnja:
1.(1) Arina Sabalenka (Bje) 8.550
2.(2) Elena Ribakina (Kaz) 8.056
3.(3) Jessica Pegula (SAD) 6.300
4.(4) Coco Gauff (SAD) 5.649
5.(5) Mira Andrejeva (Rus) 5.293
6.(6) Karolina Muchova (Češ) 5.168
7.(7) Linda Noskova (Češ) 5.016
8.(8) Iga Swiatek (Polj) 4.539
9.(9) Amanda Anisimova (SAD) 4.353
10.(10) Elina Svitolina (Ukr) 4.351
…
35.(36) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.326
53.(49) PETRA MARČINKO (HRV) 1.074
55.(50) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.062
321.(314) LEA BOŠKOVIĆ (HRV) 213
394.(390) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ (HRV) 159
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