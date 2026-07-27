Mektić i Krajicek pobjedom otvorili turnir u Washingtonu

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Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek plasirali su se u četvrtfinale ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Washingtonu, kojim je započela ljetna sjevernoamerička turneja.

Mektić i Krajicek su u prvom kolu bili bolji od Španjolca Rafaela Jodara i Amerikanca Brandona Nakashime svladavši ih sa 6-4, 6-4.

U pojedinačnoj konkurenciji su prvi do drugog kola stigli Čileanac Alejandro Tabilo i Talijan Lorenzo Musetti. Tabilo je sa 7-6 (3), 4-6, 6-4 bio bolji od Nizozemca Tallona Griekspoora, a Musetti je vodio sa 6-0, 3-1 protiv Mattea Arnaldija, kad mu je sunarodnjak predao meč.