Toplak: Garcia je napravio pravo čudo kakav je ugovor izborio, a Livaja? Može biti glavni igrač ili ga ne treba biti

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hrvatski trener imao je pohvale za splitski klub.

Samir Toplak pohvalio je Hajduk nakon pobjede 2:0 protiv Pafosa u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu, ali je istodobno pozvao na oprez uoči uzvrata na Cipru.

“Hajduk je favorit za prolazak Pafosa. Da bi ispao, mora izgubiti s tri razlike u uzvratu i mislim da si to neće dopustiti. Hajduk zaslužuje utakmicu protiv Salzburga i tek bismo tada vidjeli na kojoj je razini i koliko je napredovao. Protiv Pafosa je igrao s glavom i repom i čestitam mu na pobjedi”, poručio je Toplak za Index.

Osvrnuo se posebno na trenera Gonzala Garciju.

“Koliko sam vidio, Garcia je flegmatičan, ne čita novine i radi svoj posao. Ima zaštitu ugovora, što mnogi treneri nemaju. Čestitam mu na tome kakav je ugovor izborio nakon dolaska iz šestoplasirane momčadi lige. To je pravo čudo. Izborio se za sebe”, kazao je Toplak.

Dotaknuo se i situacije s Markom Livajom.

“Klub je tu situaciju trebao riješiti nakon završetka prošlog prvenstva. Već se tada vidjelo da njihov odnos nije dobar i da remeti svlačionicu. To se moralo riješiti pametnije. Livaja može biti glavni igrač, kao što je bio posljednje četiri godine, ili ga ne treba biti.”