Sprema se revolucija u nogometu: Sudac će dati samo 10 sekundi, a kazna je brutalna

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Daniele Buffa Image nella via Guliver

Engleski nogomet mogao bi uskoro uvesti novo pravilo koje bi trebalo stati na kraj jednoj od najčešćih taktika za odugovlačenje igre – simuliranju ozljede golmana kako bi momčad dobila vremena za predah i trenerove upute.

Kako prenosi BBC, Engleski nogometni savez (FA), Premier liga, Engleska nogometna liga (EFL), Nacionalna liga i Ženska superliga postigli su dogovor o provođenju eksperimentalnog testiranja novog pravila, ako za to dobiju zeleno svjetlo Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB).

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Prema predloženom modelu, kada sudac dopusti ulazak liječničke ekipe kako bi pružila pomoć golmanu, trener će imati samo deset sekundi za određivanje jednog igrača iz polja koji će morati napustiti teren na jednu minutu.

Izbor će biti prijavljen četvrtom sucu, a ako trener ne odredi igrača u predviđenom roku, teren će automatski morati napustiti kapetan momčadi.

Cilj je ovog pravila eliminirati praksu koja je posljednjih godina postala sve učestalija. Naime, golmani često sjednu na teren i zatraže medicinsku pomoć, dok za to vrijeme svi suigrači prilaze klupi kako bi dobili taktičke upute ili prekinuli nalet protivničke momčadi. Čim trener završi razgovor, golman nastavlja utakmicu bez vidljivih problema.

Ako IFAB na vrijeme odobri eksperiment, prvo testiranje moglo bi se provesti već 1. kolovoza, na utakmici preliminarnog kola Liga kupa između Tranmerea i Rochdalea.

Zanimljivo je da će australska liga isprobati nešto drugačiju verziju istog pravila. Umjesto da trener bira igrača koji će privremeno napustiti teren, u Australiji će to uvijek biti kapetan momčadi.

Problem taktičkog odugovlačenja vratara već se neko vrijeme nalazi u fokusu svjetskog nogometa. Trener Leedsa Daniel Farke prošle je godine javno optužio golmana Manchester Cityja Gianluigija Donnarummu da je simulirao ozljedu kako bi prekinuo ritam utakmice i omogućio suigračima dodatne upute.

Predsjednik Sudijske komisije Fife Pierluigi Collina još je na godišnjoj skupštini IFAB-a u veljači istaknuo da je sprječavanje ovakvih situacija jedan od prioriteta. Na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku sucima je već naloženo da spriječe igrače da tijekom prekida igre odlaze do tehničkog prostora i razgovaraju s trenerima.

Uvođenje privremenog isključenja jednog igrača predstavljalo bi još jedan korak u borbi protiv odugovlačenja i moglo bi značajno promijeniti način na koji momčadi koriste prekide tijekom utakmica.