Sabaljenka želi revanš, Kyrgios je pohvalio: ‘Ona je šampion, a ne ja. Bio sam nervozan’

Podijeli :

AP Photo/ Fatima Shbair via Guliver Images

I dok su reakcije svjetske teniske javnosti spram okršaja Arine Sabaljenke i Nicka Kyrgiosa mahom negativne, sami akteri egzibicije u Dubaiju 'Battle of the Sexes' zadovoljni su kako je sve prošlo.

Nick Kyrgios je u Dubaiju porazio najbolju tenisačicu svijeta Arinu Sabaljenku 6:3, 6:3. Iako je Bjeloruskinja oduzela servis tri puta Australcu, izgubila ga je šest puta.

Sve u svemu, bila je to rutinska pobjeda nekadašnjeg finalista Wimbledona koji je posljednji profesionalni meč odigrao u ožujku ove godine.

VEZANA VIJEST ‘Battle of the Sexes’ – Sabaljenka pružila dobar otpor i plesala Macarenu, ali pobijedio je Kyrgios

“Osjećala sam se sjajno. Nick je bio napet i to mi je bilo drago vidjeti. Mislim da je meč bio vrlo kvalitetan. Odigrala sam mnogo dobrih poteza i dolazila na mrežu. Nick je super servirao i igrao odlične kratke lopte. Baš sam uživala. Sljedeći put protiv njega znam koja je taktika, znam mu snage i slabosti. Bit će bolji meč”, komentirala je osvajačica četiri Grand Slama.

Nije joj pomoglo ni to što se moglo servirati samo jednom umjesto dva puta, a i njezin je dio terena bio 9% manji.

“Teren je drukčiji, morala sam se adaptirati. Igrati protiv muškarca posve je drukčije. Sve je puno brže. Ovo mi je bio sjajan trening. Revanš? O, da. Volim osvetu i izazove. Voljela bih opet igrati protiv njega.”

Kyrgios je pak također rekao da bi volio ponovno zaigrati protiv Sabaljenke:

“Nadam se da ćemo opet igrati. Bio je težak meč. Ona je šampionka, osvajačica Grand Slamova. Nisam znao što očekivati. Oduzela mi je servis previše puta. Nisam ja prvak nego Arina koja je pokazala da može igrati na vrlo visokoj razini.”

Australac je dodao:

“Mislim da ne bi mnogi voljeli biti u mojoj koži danas. Arina je bila velik izazov. Moglo je biti svega. Bio sam nervozan. Nisam igrao šest mjeseci.”