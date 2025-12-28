‘Battle of the Sexes’ – Sabaljenka pružila dobar otpor i plesala Macarenu, ali pobijedio je Kyrgios

Podijeli :

AP Photo/ Fatima Shbair via Guliver Images

Arina Sabaljenka i Nick Kyrgios odigrali su dugoiščekivani egzibicijski meč 'Battle of the Sexes' u Dubaiju.

Najbolja tenisačica svijeta Arina Sabaljenka i Australac Nick Kyrgios, bivši finalist Wimbledona koji je već dugo vremena neaktivan zbog ozljede, susreli su se u Coca-Cola Areni u Dubaiju (UAE) u meču ‘Battle of the Sexes’.

Igrajući po posebnim pravilima (svatko je imao po jedan servis, a Sabaljenkin teren bio je 9% manji), Kyrgios je pobijedio 6:3, 6:3.

U prvom je setu Sabaljenka dvaput oduzela servis trenutno 671. tenisaču svijeta, ali ga je izgubila čak četiri puta. U drugoj je dionici Bjeloruskinja povela s ‘breakom’ 3:1, a onda je Australac nanizao pet gemova za pobjedu.

Sredinom drugog seta Sabaljenka je zatražila time-out koji je iskoristila kako bi malo zaplesala Macarenu koja je treštala s razglasa, no nekako baš nakon tog predaha set se počeo okretati u korist Kyrgiosa.

U meču koji je imao malo veze s tenisom i puno više sa šoubiznisom, Sabaljenka je pružila dobar otpor, ali Kyrgios je ipak opravdao ulogu favorita, iako je posljednji profesionalni meč ove godine odigrao u ožujku u Miamiju.