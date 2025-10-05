Ružić preokretom svladala 50. tenisačicu svijeta za glavni ždrijeb u Wuhanu!

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Hrvatska tenisačica 22-godišnja Antonia Ružić (WTA - 80) u nedjelju je u drugom kolu kvalifikacija na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu pobijedila 50. igračicu svijeta Kolumbijku Emilianu Arango sa 7-6 (4), 6-4, te se je plasirala u glavni ždrijeb turnira.

Kolumbijska tenisačica bolje je krenula u meč, napravila je dva breaka i povela je 5-2. Arango je na svom servisu mogla zaključiti prvi set, ali je Ružić uspjela napraviti preokret. Nanizala je četiri gema i kod vodstva 6-5 imala je set-loptu. Nije ju iskoristila, pa je odluka pala u tie-breaku. Hrvatska tenisačica drugu priliku, koja joj se ukazala u tie-breaku, nije propustila i dobila je prvi set.

Ružić je drugi set započela breakom, ali je tu prednost izgubila u četvrtom gemu. U sljedeća tri gema niti jedna tenisačica nije uspjela zadržati svoj servis, no treći break hrvatske tenisačice u drugom setu pokazao se odlučujućim i Ružić je mogla slaviti nakon 2 sata i 5 minuta igre.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj, Ružić je slavila i na challengeru u Barranquilli u kolovozu prošle godine.

Ove godine Antonia Ružić je najbolji rezultat ostvarila u kolovozu kada je igrala četvrtfinale WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyju.