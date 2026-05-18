VIDEO / Šou kontroverznog tenisača koji često trenira u Hrvatskoj – razbio reket pa skinuo hlače

U prvom kolu jakog ATP turnira u Hamburgu Corentin Moutet imao je novi ispad. Nakon što je njegov suparnik Alejandro Davidovich Fokina poveo 3:1 u prvom setu, Francuz je svom snagom zakucao reket u reklamni pano iza njegovih leđa. Srećom, u odbijanju natrag na teren reket nije ozlijedio omalenog sakupljača lopti koji se nalazio u blizini. Par gemova kasnije nakon novog izgubljenog poena - skinuo je hlače i zaradio opomenu... Moutet, koji nerijetko trenira u Hrvatskoj, neupitno je kvalitetan i nadaren tenisač, ali često ne uspijeva iskontrolirati svoje emocije i temperament pa dolazi do ovakvih i sličnih situacija.

