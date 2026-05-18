VIDEO / “U nogometu je priča drukčija” – Ruud se našalio na račun Azzurra, čak se i Sinner nasmijao

Casper Ruud poražen je u finalu ATP Masters 1000 turnira u Rimu, ali je na završnoj ceremoniji bio dobro raspoložen.

Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner pobijedio je Ruuda 6:4, 6:4 za šesti uzastopni Masters naslov i prvi jednog talijanskog tenisača u Rimu nakon točno 50 godina.

Ove godine, za razliku od prethodne na istom mjestu, Ruud je Sinneru pružio puno jači otpor, ali ishod je bio isti.

Usprkos porazu, Norvežanin je imao zašto biti zadovoljan jer je odigrao odličan turnir, a na ceremoniji proglašenja pobjednika pohvalio je Sinnera, zahvalio svom timu i obitelji, ali i čestitao Talijanskom teniskom savezu na izvrsnom poslu i činjenici što osim Sinnera imaju još nekolicinu klasnih tenisača.

Pred kraj svog govora, šaljivo se prisjetio kako je nogometna reprezentacija Norveške u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dvaput porazila Italiju (4:1 i 3:0) i tako joj otežala put na Mundijal. Talijani su kasnije u playoffu poraženi od BiH.

“U nogometu je drukčija priča trenutno”, rekao je Ruud aludirajući upravo na tu situaciju.

“Hvala što si nas podsjetio”, uzvratio mu je voditelj ceremonije nakon što je preveo njegovu izjavu na talijanski.

“Kad gubite od Norveške, moramo se malo našaliti na taj račun”, odgovorio je Ruud.

Nitko mu, naravno, nije zamjerio na simpatičnoj provokaciji pa čak ni Sinner koji se od srca nasmijao.

Norveška je, za razliku od Italije, izborila SP i u grupi je smještena s Irakom, Senegalom i Francuskom.

