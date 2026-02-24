Prižmić slavio protiv domaćeg tenisača u Santiagu i ispisao povijest hrvatskog tenisa

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

U prvom kolu ATP 250 turnira u čileanskom Santiagu Dino Prižmić igrao je protiv domaćeg tenisača Nicolasa Jarryja po čijem je djedu nazvan centralni teren na ovom turniru. Unatoč lošem početku Splićanin je stigao do pobjede od 2-1 u setovima (6:3, 5:7, 6:2).

Prižmić nije ušao najbolje u meč u kojem je publika bila na strani domaćeg tenisača kako to inače i biva. Već kod 1:1 je izgubio servis i Jarry je poveo s 3:1.

Pri tom rezultatu je Čileanac imao 15-30 na returnu, a potom i 30-0 na svom servisu, ali Prižmić je sve to izvukao te se vratio na 3:3. Nakon toga je osvojio još tri gema u nizu za 6:3 i vodstvo od 1-0 u setovima.

U drugoj dionici Prižmić je više prijetio na returnu. Prvu break loptu imao je kod rezultata 3:3, a sljedeće dvije kod 5:5. Nijednu od njih nije iskoristio i Jarry je poveo sa 6:5 te je Prižmić morao drugi put servirati za ostanak u drugom setu. Popustio je tada Splićanin pod pritiskom. Upisao je nekoliko neprisiljenih grešaka te je uz samo jedan izgubljeni poen Jarry napravio break za 7:5 i odlazak u treći set.

Tamo je unatoč propuštenim prilikama u prošlom setu Prižmić zaigrao bolje. Već je u prvom gemu napravio break kojim si je otvorio put prema pobjedi. Ubrzo je Splićanin napravio i drugi break. Ipak, njega je odmah izgubio i Jarry se vratio na 3:1. No, povratak Čileanca bio je kratkog vijeka i Prižmić je osvojio dva uzastopna gema za vodstvo od 5:1. Tada je propustio četiri meč-lopte, ali to ga nije smelo te je u sljedećem gemu na svom početnom udarcu zaključio meč rezultatom 6:3, 5:7, 6:2.

Prižmić je ovom pobjedom postao prvi Hrvat koji je slavio na ATP turniru u čileanskom Santiagu. Ujedno je postao i peti najmlađi pobjednik meča na ovom turniru. To je učinio s 20 godina i šest mjeseci te je tako preskočio Alejandra Davidovicha Fokinu koji je pobjedu ostvario s 20 godina i osam mjeseci.

U drugom kolu Prižmić će igrati protiv pobjednika meča između Viliusa Gaubasa i domaćeg tenisača s pozivnicom Matiasa Sota.

