Pratite na SK: Primorac Pavičić izborila polufinale Zagreb Ladies Opena

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xClaudioxGärtnerx via Guliver

Iva Primorac Pavičić, 30-godišnja hrvatska tenisačica, izborila je polufinale W100 ITF Zagreb Ladies Opena koji se održava na zagrebačkim Ravnicama nakon četvrtfinalne pobjede protiv Slovenke Dalile Jakupović.

Primorac Pavičić, trenutačno 558. tenisačica na svijetu, pobijedila je sa 6-4, 7-6(5) pet godina stariju Slovenku koja se nalazi na 372. mjestu WTA ljestvice.

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U prvom setu Primorac Pavičić je kod 4-4 uzela dva gema u nizu te time stekla prednost u setovima, dok je u drugoj dionici Jakupović kod 6-5 servirala za izjednačenje na 1-1. Hrvatska tenisačica je odmah vratila break i time izborila tie-break u kojem je povela 5-0. Jakupović je uzvratila s pet poena u nizu i izjednačila na 5-5, ali je sama završnica pripala hrvatskoj igračici. Primorac Pavičić je dobila posljednja dva poena vrijedna ulaska u polufinale.

Primorac Pavičić će u polufinalu igrati protiv Armenke Eline Avanesjan, 281. tenisačice na svijetu, koja je pobijedila srpsku igračicu Miju Ristić sa 6-4, 6-4.

U drugom subotnjem polufinalu igraju Njemica Anna-Lena Friedsam i Šveđanka Kajsa Rinaldo Persson.

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