Povratnica Konjuh ponovno slavila i na korak je od glavnog turnira US Opena

Hrvatska 26-godišnja teniska reprezentativka Ana Konjuh (WTA - 1107.) pobijedila je u drugom kolu kvalifikacija za US Open 22-godišnju Argentinku Juliju Rieru (WTA - 121.) sa 6-3, 1-6, 6-3 i tako došla na korak do glavnog turnira.

Ovo je bio tek sedmi Anin meč u ovoj godini i njena četvrta pobjeda. U prvom setu je dvaput oduzela servis suparnici, a kod vodstva 4-3 spasila dvije ‘break’-lopte. U drugom setu je Konjuh loše servirala pa nijednom nije uspjela osvojiti gem kad je bila na početnom udarcu.

Dubrovčanka je meč prelomila u šestom i sedmom gemu odlučujućeg seta. Prvo je spasila tri prilike za ‘break’ koje je imala Riera, a onda joj oduzela servis za vodstvo 4-3. Osvajanjem i sljedeća dva gema Konjuh je došla do pobjede koja ju je dovela do zadnjeg kola kvalifikacija za turnir na kojem je 2016. plasmanom u četvrtfinale ostvarila svoj najbolji seniorski Grand Slam rezultat, a u New Yorku je bila i pobjednica u juniorskoj konkurenciji (2013.).

Konjuh će za plasman u glavni ždrijeb igrati protiv pobjednice dvoboja Japanke Mai Hontame (WTA – 110.) i Australke Destanee Aive (WTA – 180.).

Tijekom večeri za plasman u treće kolo kvalifikacija borit će se još dvije hrvatske predstavnice. Lea Bošković (WTA – 167.) za suparnicu u drugom kolu ima francusku predstavnicu Selenu Janičijević (WTA – 160.), a Lucija Ćirić Bagarić (WTA – 175.) će igrati protiv francuske tenisačice Jessike Ponchet (WTA – 143.).

U konkurenciji tenisača do trećeg kola kvalifikacija pokušat će doći Borna Gojo (ATP – 203.), čiji je suparnik Kinez Bu Yunchaokete (ATP – 123.), i Duje Ajduković (ATP – 135.), koji će igrati protiv srbijanskog reprezentativca Hamada Međedovića (ATP – 137.).