Ozljeda je učinila svoje: Nakon titule u Tokiju, Alcaraz je otkazao Šangaj

Podijeli :

AP Photo/Louise Delmotte

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz, koji je u utorak osvojio naslov na teniskom ATP turnir u Tokiju, isti je dan objavio da neće nastupiti na Mastersu 1000 u Šangaju, koji počinje u srijedu, zbog "fizičkih problema".

“Imam fizičkih problema i nakon što sam o njima razgovarao sa svojim timom, vjerujemo da je najbolja odluka odmoriti se kako bih se oporavio”, objasnio je na svom Instagramu prvi tenisač svijeta, koji je ozlijedio lijevi gležanj u prvom kolu japanskog turnira.

VIDEO / Pogledajte ozljedu Alcaraza, legao je na teren i primio se za glavu! Alcaraz i dalje ‘gazi sve pred sobom’: U Tokiju osvojio 24. naslov u karijeri!

Alcaraz je uganuo lijevi gležanj u meču prvog kola japanskog turnira protiv Argentinca Baeza. S bolovima je legao na teren prije nego što je nastavio igru ​​nakon što mu je gležanj previjen. Gležanj je i dalje bio zaštićen zavojem tijekom finala u kojem je 22-godišnji Alcaraz u utorak slavio protiv Amerikanca Taylora Fritza (6-4, 6-4).

Španjolcu je ovo osmi naslov ove godine i 24. naslov u karijeri od čega je šest Grand Slam naslova.