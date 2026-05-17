Hrvatski tenisač na početku tjedna nije imao profesionalnu pobjedu, a sada je u Zagrebu izborio polufinale

Nakon dva uzastopna kišna dana napokon su se počeli odigravati mečevi na ATP Challengeru u Zagrebu. Hrvatska je u nedjelju imala šest predstavnika u parovima od kojih je samo jedan dvojac uspio izborio polufinale.

Dan su otvorili Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana Ivaniševića, i Josip Šimundža. Hrvatski dvojac nije uspio poraziti Juana Josea Bianchija i Joshuu Sheehyja te su upisali poraz sa 6:4, 6:4.

Nakon njih su na teren na zagrebačkoj Šalati izašli Mili Poljičak i Nino Serdarušić čiji su protivnici bili George Goldhoff i Johannes Ingildsen. Nakon gubitka prvog seta sa 6:3, hrvatski par uzvratio je sa 7:5 da bi u odlučujućem setu ipak upisali poraz sa 6:3, 5:7, 10:4.

Posljednji hrvatski aduti bili su Luka Mikrut, splitski tenisač, te Vid Marić, malo poznati igrač koji svoju karijeru gradi na Sveučilištu u Alabami.

On do ovog tjedna nije imao nijednu profesionalnu pobjedu, a tek je odigrao jedan meč na službenom turniru. Bilo je to 2023. godine na ITF turniru u Rovinju gdje je izgubio u kvalifikacijama.

No, u Zagrebu je u svojim prvim pravim profesionalnim mečevima stigao do dvije pobjede. Prvo su Mikrut i Marić porazili Erika Greveliusa i Adama Heinonena s 2-0 u setovima da bi na jednaki način svladati Scotta Duncana i Marka Whitehousea.

Tako je Hrvat nastavio najbolji tjedan svoje karijere. Za prolazak u finale Mikrut i Marić igrat će protiv Goldhoffa i Ingildsena.