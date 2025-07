Marčinko režirala osvetu protiv Andorke za četvrtfinale jakog Challengera

Podijeli :

(AP Photo/Mark Baker) / Guliver Images

Petra Marčinko odlično igra na jakom WTA 125 Challengeru u Contrexvilleu. Mlada Zagrepčanka je u Francuskoj ostvarila dvije pobjede, a druga je stigla protiv njene vršnjakinje, Andorke Victorije Jimenez Kasintseve koja ju je prije nešto više od mjesec dana lakoćom svladala. Ipak. 19-godišnja Marčinko u Francuskoj je sa 7:5, 6:4 slavila i tako izborila četvrtfinale.

Bio je to uobičajen meč na WTA razini, s mnogo breakova. U prvom je Marčinko tri puta imala prednost, a tek je u trećem navratu uspjela to i potvrditi. Bilo je to kod vodstva 6:5 što je značilo da je nakon gema došla do seta sa 7:5.

U drugom setu je jednom manje imala break. Prvi put je do breaka stigla na otvaranju seta, a tu prednost je izgubila kod vodstva 3:3. No, već u idućem gemu ponovno je oduzela servis Jimenez Kasintsevoj te je do kraja susreta sačuvala prednost za pobjedu 7:5, 6:4 i prolaz u četvrtfinale.

Tamo će igrati protiv pobjednice meča između Lole Radivojević i Amandine Hesse.