Zvijezda Reala umjesto igranja na Svjetskom prvenstvu ide u školu

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Eduardo Camavinga nije se našao na popisu reprezentacije Francuske za Svjetsko prvenstvo, ali je zato pronašao odličan način kako iskoristiti slobodno vrijeme. Veznjak Real Madrida trenutačno pohađa kratki tečaj na Harvardovoj Poslovnoj školi na temu biznisa, medija i sporta.

Dok se Tricolori pripremaju za Mundijal, Camavinga se već sprema za karijeru nakon nogometa i sluša predavanja na prestižnom američkom sveučilištu.

Perez ostaje predsjednik Reala: Odmah je potvrdio novog trenera Kraljevi ne zaboravljaju košarkaškog Mozarta: Real Madrid se prisjetio Dražena

Mladi je nogometaš objavio i fotografije na svojim društvenim mrežama uz poruku:

„Nekoliko dana učenja, slušanja i razvoja. Zahvalan sam na iskustvu stečenom na Poslovnoj školi Harvarda.“

Izbornik Francuske, Didier Deschamps, ranije je obrazložio svoju odluku i objasnio zašto je izostavio zvijezdu Reala s popisa putnika za Svjetsko prvenstvo.

„Njegova klupska sezona je glavni razlog, naravno. Uz to je imao i nekoliko ozljeda, a konkurencija je na njegovoj poziciji trenutačno iznimno jaka. Ne dovodim u pitanje njegov potencijal ili ono za što je sposoban. Potpuno razumijem ako je ljut na mene, ima svako pravo biti ljut“, izjavio je Deschamps.