Marčinko donijela prvi bod Hrvatskoj u Varaždinu

Mario ĆUŽIĆ/HTS

Hrvatska je u Varaždinu domaćin skupine Billie Jean King Cupa. Samo pobjednik grupe prolazi u elitni rang, a Hrvatska je dobro otvorila nastup. Protiv Kolumbije je Zagrepčanka Petra Marčinko pobijedila Yulianu Lizarzo s uvjerljivih 2-0 u setovima.

Marčinko je od početka pokazala da je znatno bolja od 744. tenisačice svijeta te je odjurila na 5:2. Iako je Lizarzo vratila jedan break, Marčinko je uspjela slaviti sa 6:3. U drugom setu nije izgubila nijedan gem te je sa 6:3, 6:0 donijela prvi bod Hrvatskoj.

Drugi bod će pokušati donijeti Antonia Ružić koja igra protiv Camile Osorio. Sutra Hrvatsku očekuje susret s jakom Češkom koja je i favorit ove skupine.