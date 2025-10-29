Luka Mikrut u četvrtfinalu Challengera u Monastiru

Hrvatski tenisač Luka Mikrut (ATP - 160.) plasirao se u četvrtfinale ATP Challenger 50 turnira na tvrdoj podlozi u Monastiru, gdje je u osmini finala svladao Nijemca Christopha Negritua (ATP - 305.) sa 5-7, 6-4, 7-5 nakon dva sata i 39 minuta velike borbe.

Mikrut će u petak pokušati doći do četvrtog uzastopnog polufinala na Challenger Touru, a suparnik će mu biti 24-godišnji Španjolac Alejandro Moro Canas (ATP – 245.). Bit će to njihov treći međuosbni dvoboj u posljednjih mjesec dana, a u prethodna dva slavio je Mikrut: u polufinalu Challengera u Bragi na kojem je Luka došao do trofeja te u prvom kolu Challengera u Valenciji, na kojem je došao do finala.