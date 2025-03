Ivo Karlović ekskluzivno za SK najavio Indian Wells i poručio: ‘Đoković je za mene najveći’

Podijeli :

imago/Icon via Guliver

Ivo Karlović, jedan od najpoznatijih hrvatskih tenisača, ekskluzivno za Sport Klub najavio je kalifornijski Indian Wells Masters koji mnogi popularno zovu 'Peti Grand Slam'.

U ekskluzivnom intervjuu za Sport Klub, koji možete u cijelosti pročitati u četvrtak na našem portalu, 46-godišnji Ivo Karlović govori o svojoj karijeri, tko mu je bio najveći uzor u počecima karijere, tko je za njega najveći tenisač svih vremena, a dotakao se i košarke, svog prvog sporta koji mu danas sin trenira. Također je govorio o svojim planovima vezanim za sport s naglaskom na tenisu te što mu je najveća želja kad je hrvatski sport u pitanju.

Poznato je kako je 211 cm visoki Ivo Karlović, kojem je najpoznatiji nadimak ‘Div sa Šalate’, tijekom karijeri bio poznat po svom iznimno jakom servisu. U igračku mirovinu je otišao kao rekorder po broju as servisa te ukupno gledajući kao jedan od najboljih servera u povijesti tenisa.

Tijekom karijere Karlović je osvojio osam ATP turnira u pojedinačnoj konkurenciji te osvojio jedan naslov u parovima. Njegov najbolji plasman na ATP ljestvici bio je 14. mjesto, koje je dosegnuo u kolovozu 2008. godine.

Stoga svaka njegova riječi ima težinu. Kad je riječ o prestižnom Indian Wells Masters, koji je najjači i najpoznatiji odmah nakon četiri Grand Slama, Karlović za Sport Klub kaže:

“Kad je ovogodišnji Indian Wells u pitanju treba reći kako neće zbog suspenzije igrati Talijan Jannik Sinner. No, tu su zato svi ostali najbolji, Carlos Alcataz, Alexander Zverev te naravno Novak Đoković tako da će sigurno biti interesantno i očekujem puno dobrih mečeva. Indian Wells je malo specifičan turnir jer se igra gotovo pa u pustinji i dosta osciliraju vremenski uvjeti. Ukratko, ovisno o tome u kojem dijelu dana se igra meč. Po danu zna biti jako, jako toplo i pravi pustinjski uvjeti gdje loptica leti brže i više i nije je lako kontrolirati. No, čim padne noć, u tim večernjim uvjetima imate osjećaj kao da igrate na potpuno drugom turniru. Loptica drukčije odskače i nekako je sporija… Vidjet ćemo kako će biti ove sezone jer je od ove godine podloga puno brža i loptice niže odskaču. To odgovara dobrim serverima pa će biti još zanimljivije.”

Prisjetio se i svojih iskustava s turnira u Indian Wellsu.

“Igrao sam Indian Wells nekoliko puta, a mislim da mi je zadnji turnir bio 2021. godine kad se zbog Covida igralo u drugom terminu i umjesto u ovom dijelu sezone, igrao se u desetom mjesecu. Iskreno, meni su dosta odgovarali uvjeti u Indian Wellsu, pogotovo kad bih igrao dnevni meč. No, noćni mečevi su bila druga priča i teško je to objasniti, ali nekako bi se sve usporilo. Zato jedva čekam ovogodišnju turnir koji će biti poseban zbog te nove brže podloge.”

Na pitanje tko su po njemu najveći favoriti turnira kratko je rekao:

“Ne pratim tenis kao prije, ali koliko sam vidio u posljednje vreme, niti Alcaraz, niti Zverev ne igraju baš najbolje. Tako da je sve otvoreno na turniru i moglo biti iznenađenja. Naravno, tu je i Novak Đoković koji je uvijek veliki favorit gdje god igra. On je, koliko se sjećam osvojio Indian Wells pet puta, tako da mu očito uvjeti odgovaraju. Čak bih rekao, sad kad nema Sinnera, da je možda i Nole najveći favorit iako od 2016. tu nije slavio. No, ponavljam, Alcaraz i Zverev ne djeluju mi baš najbolje i to je šansa za Noleta.“

Ivo, najčešće pitanje koje se postavlja tenisačima je ono na koje zapravo nema točnog odgovora. No, zanima nas tko je po vama najveći tenisač svih vremena kad je velika trojka Federe – Nadal- Đoković u pitanju?

“Uff, da teško pitanje jer svaki od njih je poseban na svoj način. Možemo pričati o tome tko ima najveći utjecaj na tenis ili koga su ljudi voljeli najviše gledati, ali to je sve subjektivno. No, po meni je najbolji i najveći tenisač po rezultatima svakako Novak i tu nema dileme!“

Za kraj je dodao i nekoliko riječi o ženskom dijelu turnira.

“Znaš kako je to u ženskom tenisu. Uvijek je neizvjesno i moguća su jako velika iznenađenja. Ali po ovom što sam gledao mislim da je na ovakvoj podlozi bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka možda najveći favorit. No. Očekujte puno neizvjesnosti!“

Ekskluzivni životni intervjuu s Ivom Karlovićem možete pročitati u četvrtak na našem portalu!