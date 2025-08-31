Hrvatsko finale u Comu pripalo Luki Mikrutu!

Podijeli :

RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

Splićanin Luka Mikrut u nedjelju je u hrvatskom finalu pobijedio Duju Ajdukovića sa 6-3, 7-5 na ATP Challenger 75 turniru u talijanskom Comu i tako osvojio svoj prvi naslov u karijeri na ovoj razini.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj, ali prvi na Challenger Touru, u kojem je 21-godišnji Mikrut po prvi put pobijedio tri godine starijeg sugrađana.

Mikrut je tijekom finala uspio spasiti sve tri prilike za ‘break’ koje je imao Ajduković, jednu u prvom i dvije u drugom setu, pa mu je po jedan oduzet servis bio dovoljan za najznačajniju pobjedu u dosadašnjem dijelu karijere.

U prvom setu je prednost napravio ‘breakom’ za 4-2, a u drugom je oduzeo servis Ajdukoviću u 11. gemu.

Mikrutu je ovo bilo drugo finale na Challenger Touru, a u prvom je, prošle godine na Zagreb Openu, poražen od Damira Džumhura. Ajduković je u svom šestom finalu doživio treći poraz i ostao na tri naslova.

Uz 75 bodova, Luka Mikrut je kao pobjednik osvojio i novčanu nagradu od 12.980 eura, dok je Ajduković u Comu osvojio 44 boda i 7620 eura.