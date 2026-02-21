Gojo hvata formu – preko kontroverznog Australca dohvatio je novo polufinale

Podijeli :

Europa Press via AP via Guliver Images

Hrvatski tenisač Borna Gojo nastavlja s povratkom u sve bolju formu nakon plasmana u polufinale Challengera u Meksiku.

U dvoboju za prave teniske sladokusce Gojo je eliminirao kontroverznog, ali nadasve silno talentiranog Australca Bernarda Tomića 6:3, 4:6, 6:4 za plasman u polufinale Challengera u meksičkom Metepecu.

Svaki set odlučio je tek po jedan “break”, a Gojo je opet servirao na vrlo visokoj razini. Ispalio je 21 as i na prvom servisu osvojio 89% poena.

Splićanin će u polufinalu u subotu igrati protiv domaćeg igrača Rodriga Pacheca Mendeza, koji je na ATP listi devet mjesta bolje rangiran od njega (228-237). Samo bi osvojen naslov već ovog tjedna Goju vratio u top 200.

Prije dva tjedna Gojo je igrao finale Challengera u Clevelandu, a krajem siječnja i polufinale Challengera u Egiptu.