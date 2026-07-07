Gledajte na SK: Čehinja slavila protiv popularne Japanke i kompletirala sva polufinala Grand Slama

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(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

U polufinalu ovogodišnjeg Wimbledona igrat će 29-godišnja češka tenisačica Karolina Muchova koja je sa 7:6(4), 6:4 svladala Japanku Naomi Osaku u četvrtfinalu.

Na sva četiri Grand Slam turnira Muchova je time došla barem do polufinala, a najbolji joj rezultat na Grand Slam turnirima još uvijek stoji izgubljeni finalni meč u Roland Garrosu 2023. godine. Tada ju je pobijedila Poljakinja Iga Šwiatek.

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Meč Muchove i Osake je počeo s četiri breaka u nizu, a nakon toga su obje tenisačice bile suverene na vlastitom servisu i prvi se sljedeći break dogodio tek u pretposljednjem gemu meča.

U prvom setu odluka je pala u tie-breaku gdje je Muchova od samog starta bila u velikoj prednosti. Povela je 5-1 i potom sa 7-4 došla do vodstva od 1-0 u setovima. U drugoj dionici nije bilo breaka sve do 4:4 kada je Muchova slomila japansku tenisačicu, a potom je bez izgubljenog poena odservirala za pobjedu i polufinale gdje će igrati protiv američke tenisačice Coco Gauff.

Ranije je u utorak Gauff u američkom derbiju nadigrala i pobijedila Jessicu Pegulu s 4:6, 6:3, 6:3.

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