Šotiček sve bliže Hajduku, već sutra se očekuje potpis?

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Markus Verwimp via Guliver

Marin Šotiček blizu je dolaska u Hajduk. Mladi hrvatski reprezentativac na Poljud bi trebao stići na posudbu iz Basela.

Šotiček bi već u utorak mogao doći u Split te potpisati ugovor s Bijelima, piše Dalmatinski portal.

Šotiček je u ljeto 2024. godine iz Lokomotive otišao u Basel u transferu vrijednom tri milijuna eura. Za švicarski klub u protekle dvije sezone skupio je 70 nastupa, zabio sedam golova i upisao sedam asistencija.

Spomenimo kako i Šotićek igra za U21 reprezentaciju te je do sada odigrao 20 utakmica i zabio tri pogotka

U priči e bila i Rijeka, činilo se kao da bi moglo sve biti dogovoreno, ali u Splitu su, kako stvari stoje, pomrsili račune klubu s Rujevice…