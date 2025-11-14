Češka pobjedom otvorila Billie Jean King Cup u Varaždinu

Podijeli :

xKazukixOISHIx

U susretu 1. kola skupine D doigravanja za plasman u najviši razred Billie Jean King Cupa tenisačica u Varaždinu Češka je s uvjerljivih 3-0 svladala Kolumbiju.

Nikola Bartunkova je sa 6:3, 6:1 svladala Yulianu Lizarzo, potom je Linda Noskova sa 6:2, 6:2 bila bolja od Camile Osorio da bi u igri parova Lucie Havličkova i Dominika Šalkova sa 6:1, 6:2 nadigrale Mariju Paulinu Perez i Mariju Camilu Torres.

Hrvatska će u subotu igrati protiv Kolumbije, dok ju u nedjelju čeka Češka.

Prolazak u viši rang osigurat će samo pobjednik skupine.