Bivši Serenin trener: Ona se sigurno vraća

U razgovoru za francuski L’Équipe, Macci je odbacio tvrdnje da je osvajačica 23 Grand Slam titule završila natjecateljsku karijeru.

„Serena će se vratiti, to je sigurno. Nije izgubila taj unutarnji poriv. Ona je natjecateljica. Ne možeš tek tako isključiti nešto što traje 25 godina“, kaže Macci.

Macci tvrdi da Serena već trenira u intenzivnom ritmu i da radi s muškim sparing partnerima kako bi zadržala brzinu reakcije i razinu igre. Prema njegovim riječima, upravo takvi treninzi pokazuju da se ozbiljno priprema za povratak.

Smatra da godine ne predstavljaju ključni faktor, već da je presudna njezina biomehanika, koja je i dalje na vrhunskoj razini. Posebno ističe servis, koji mnogi smatraju najboljim u povijesti ženskog tenisa.

„Biomehanika je i dalje tu. Servis posljednji odlazi, a njezin je najbolji koji smo ikada vidjeli“, poručio je Macci.

Kada je riječ o mogućem terminu povratka, Macci je naveo turnire iz takozvanog „Sunshine Doublea“ – Indian Wells i Miami Open. Posebno je istaknuo Miami, koji se igra na Floridi, gdje Serena živi, kao logičan izbor za prvi nastup.

Sama Serena zasad nije potvrdila navode o povratku na teren, ali je nekoliko puta zagolicala maštu navijača.