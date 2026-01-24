Pavić i Arevalo u dva seta izborili osminu finala Australian Opena, moguć je okršaj s Mektićem

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u subotu sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u osminu finala Australian Opena.

Pavić i Arevalo su sa 7-5, 6-1 poslije 73 minute igre pobijedili indijsko-austrijski par kojeg čine Sriram Balaji i Neil Oberleitner.

U prvom setu su Oberleitner i Balaji pružili solidan otpor četvrtim nositeljima Paviću i Arevalu koji su im tek na kraju seta oduzeli servis za 6-5. U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima.

U osmini finala suparnici Paviću i Arevalu bit će pobjednik susreta između hrvatsko-američke kombinacije Nikola Mektić i Austin Krajicek s jedne strane američko-nizozemskog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa.

