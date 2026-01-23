Šok za hrvatsku tenisačicu, pala je na doping testu! HTS objavio hitno priopćenje

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Jana Fett bila je pozitivna na doping testu, te je od 22. prosinca suspendirana do završetka istrage, objavio je Hrvatski teniski savez (HTS).

“Možemo potvrditi da smo obaviješteni o pozitivnom dopinškom nalazu naše reprezentativke Jane Fett, na temelju uzorka izuzetog tijekom nastupa Hrvatske na turniru Billie Jean King Cupa u Varaždinu u studenom prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji.

Poznavajući Janu kao iznimno fer sportašicu duboko vjerujem da je nedozvoljenu supstancu unijela nenamjerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bit ćemo u kontaktu s Janom i IATA-om”, obavio je predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić.

Fett se trenutačno nalazi na 189. mjestu WTA ljestvice tenisačica, a najbolji plasman je imala u listopadu 2017. kada je bila na 97. mjestu.

Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) je na svojoj stranici objavila kako je 29-godišnja hrvatska tenisačica privremeno suspendirana u okviru Programa protiv dopinga u tenisu (TADP).

“ITIA je igračici poslala obavijest o kršenju antidopinških pravila 22. prosinca 2025. prema članku 2.1 TADP-a (prisutnost zabranjene tvari u uzorku igračice) i/ili članku 2.2 (Upotreba zabranjene tvari bez valjanog izuzeća za terapijsku uporabu (TUE)). Uzorak je podijeljen na A i B uzorke, a naknadna analiza pokazala je da A uzorak sadrži tri zabranjene tvari, SARM Ostarin (S-22), metabolit LGD-4033 i metabolite GW501516. Uzorak B analiziran je u srijedu, 14. siječnja, i potvrdio je nalaze A uzorka”, navodi se.

Tvari su zabranjene prema TADP-u u kategorijama Ostali anabolički agensi Metabolički modulatori i nalaze se na popisu zabranjenih tvari za 2025. godinu.

“Budući da su dvije od tvari nespecificirane tvari, potrebna je obvezna privremena suspenzija. Igračica se ima pravo žaliti se na izricanje privremene suspenzije pred neovisnim predsjednikom suda”, dodaje se.

