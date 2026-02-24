Antonia Ružić osvojila nagradu za sportašicu godine u Čakovcu

Podijeli :

xVCGx 111595440897 via Guliver Image

U dvorani Centra za kulturu Čakovec u ponedjeljak, 23. veljače 2026., održana je svečana dodjela nagrada najboljim sportašima i sportskim kolektivima Grada Čakovca za 2025. godinu. U organizaciji Zajednice sportova Grada Čakovca okupili su se predstavnici klubova, treneri i sportaši kako bi priznanja dobili oni koji su obilježili proteklu sportsku godinu.

U središtu pozornosti bila je 51. igračica svijeta Antonia Ružić, koja je proglašena najboljom sportašicom Grada Čakovca. Emotivna nakon proglašenja, zahvalila je svima koji su je podržavali tijekom karijere.

Ružić do najboljeg rankinga karijere, Vekić se još drži u top 100 VIDEO / Ružić za SK nakon uspjeha karijere: ‘Ne smijem sada stati. Drži me adrenalin, idem po polufinale!’

“Izuzetna mi je čast stajati ovdje i primiti nagradu. Ovo je pokazatelj da se trud, volja i vjera u sebe uvijek isplate na kraju. Zahvaljujem se rodbini, prijateljima i obitelji te cijelom timu koji je tu uvijek uz mene, a isto tako i Gradu Čakovcu i svima koji su omogućili da se ova manifestacija održi”, poručila je Ružić.

Podsjetimo, nagradu za najboljeg sportaša Grada Čakovca osvojio je gimnastičar Filip Ude, čime je još jednom potvrdio svoju dugogodišnju uspješnost na vrhunskoj razini. U konkurenciji su još bili Mario Beliga, Dino Novak, Petar Slukić, Ivica Takač i Sven Todorović.

Za najbolju mušku ekipu proglašeni su seniori MRK Čakovec, dok je titula najbolje ženske ekipe pripala seniorkama ŽNK Međimurje Čakovec. Priznanje za najbolji par, štafetu ili posadu osvojili su Gosarić i Štrukelj, a posebne nagrade dodijeljene su i mladim talentiranim sportašima te klubovima koji su proslavili značajne obljetnice.