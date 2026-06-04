Sjajna 19-godišnja Ruskinja izborila svoje prvo Grand Slam finale

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U prvom ženskom polufinalu Roland Garrosa 19-godišnja ruska tenisačica Mirra Andreeva svladala je Ukrajinku Martu Kostyuk s 2-0 u setovima.

Iako Kostyuk kroz cijelu zemljanu sezonu 2026. godine nije upisala nijedan poraz, Andreeva je bila znatno bolja protivnica u polufinalu. U prvom setu je slavila sa 6:1 da bi u drugom 19-godišnjakinja bila bolja sa 6:3.

Tako je Andreeva u svom četvrtom nastupu u Roland Garrosu došla do svog prvog finala. To znači da je Ruskinja stigla do svog prvog Grand Slam finala prije nego li je napunila 20 godina.

Postoji velika šansa da ćemo u finalu gledati ruski okršaj jer Diana Shnaider u drugom polufinalu igra protiv kvalifikantice Maje Chwalinske. U tom susretu je Shnaider, koja je izbacila prvu nositeljicu Arynu Sabalenku, postavljena kao favorit te mnogi teniski stručnjaci očekuju njenu pobjedu.