Srbin na klupi Švicarske poslao upozorenje: ‘BiH može biti najveći problem u skupini’

Srpski trener Borenović smatra da skupina na prvi pogled izgleda nešto lakše od nekih drugih, no upozorava da mjesta opuštanju nema:

“Na prvu se čini da je grupa nešto lakša od drugih, ali mi koji radimo u nogometu ne gledamo to tako. Svaki od tih protivnika je težak. Kanada je domaćin, što svakako neće biti lagano. Kasnije je Švicarska dobila BiH za protivnika pa skupinu treba shvatiti itekako ozbiljno.”

Govorio je i o ambicijama Švicaraca na turniru:

“Svakako nam je imperativ prolazak grupe. Bez obzira na lošije rezultate u Ligi nacija, Švicarska je na prošlom Euru pokazala da je spremna za neki veći rezultat. Ambicije su dosta velike, ali opet u jednu ruku i umjerene. Znamo svi kakav je ovdje mentalitet tako da uvijek ostaju prizemljeni.”

Na pitanje tko bi mogao biti najteži suparnik u skupini, izdvojio je Bosnu i Hercegovinu:

“Kao netko tko voli BiH, nadam se da će nam ona biti najteži protivnik. Pokazala je kvalitetu i ako zadrži taj naboj iz kvalifikacija može predstavljati problem svima u skupini.”

Istaknuo je kako je jedna od najvećih snaga Švicarske taktička prilagodljivost:

“Posljednjih nekoliko natjecanja Švicarska želi igrati napadačkije, želi dominirati, ali s druge strane zna odigrati i na rezultat. To je velika prednost. U ovoj skupini će dominirati posjedom, ali uvijek su moguća iznenađenja.”

Posebne pohvale uputio je i izborniku A reprezentacije Muratu Yakinu:

“Izbornik Murat Yakin i ja komuniciramo, jako je dobra i otvorena osoba. Nema nikakvih problema s egom. Imamo redovne analize i uvijek je prisutan na sastancima. Radi sve za dobrobit švicarskog nogometa.”

Na kraju se osvrnuo i na iznenađujući rasplet u švicarskom prvenstvu, gdje je Thun stigao do naslova:

“I ja sam bio iznenađen, ali pozitivno. Thun ima puno mladih švicarskih igrača, što je za nas u Savezu sjajna vijest. Imali su dobru energiju, sjajnog trenera, a i klub je stabilan. S druge strane, velikani Basel i Young Boys možda su malo podcijenili Thun i kasnije ga nisu mogli dostići. Ušli su u stalne promjene trenera i igrača pa su Thun i St. Gallen to iskoristili u ovoj tranzicijskoj sezoni.”