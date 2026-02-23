Ružić do najboljeg rankinga karijere, Vekić se još drži u top 100

Najbolja hrvatska tenisačica, 23-godišnja Antonia Ružić ovoga tjedna ima svoj novi najbolji ranking u karijeri, nakon plasmana u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju skočila je za 16 mjesta i sada drži 51. poziciju na WTA ljestvici.
Uz Ružić, među 100 najboljih su i Petra Marčinko te Donna Vekić, koje su pale za po jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan pa su sada 70. i 100. igračica svijeta.
Arina Sabalenka i dalje je uvjerljivo na vrhu ispred Poljakinje Ige Swiatek i Kazahstanke Jelene Ribakine.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Arina Sabalenka 10675
2. (2) Iga Swiatek (Polj) 7588
3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7253
4. (4) Coco Gauff (SAD) 6803
5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6768
6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 6070
7. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4047
8. (7) Mira Andrejeva 4001
9. (9) Jelina Svitolina (Ukr) 3845
10. (10) Victoria Mboko (Kan) 3214
——————————————–
51. (67) ANTONIA RUŽIĆ 1130
70. (69) PETRA MARČINKO 902
100. (99) DONNA VEKIĆ 768
211. (210) JANA FETT 340
231. (224) TARA WUERTH 311
320. (312) LEA BOŠKOVIĆ 206
349. (346) PETRA MARTIĆ 183
