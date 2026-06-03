Perez novi mandat najavio s velikim vijestima: Vraća Modrića i Kroosa!

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez, prema navodima iz Španjolske, priprema veliko iznenađenje za navijače nakon što se očekuje njegova pobjeda na predsjedničkim izborima.
Jedna od prvih odluka u novom mandatu trebala bi biti povratak Luke Modrića i Tonija Kroosa u klupske strukture.
Dvojac koji je obilježio najuspješnije razdoblje moderne povijesti Real Madrida trebao bi preuzeti važne uloge u sportskom sektoru kluba. Za Luku Modrića predviđa se funkcija usko povezana s prvom momčadi, stručnim stožerom i svlačionicom.
U klubu smatraju da Modrićevo iskustvo, autoritet i duboko razumijevanje Realove kulture mogu biti ključni u razvoju novih generacija igrača. Njega u Madridu vide kao osobu koja odlično poznaje mentalitet kluba, dinamiku svlačionice i pritisak koji nosi igranje za Real Madrid, pa bi njegov utjecaj trebao biti posebno važan za mlade nogometaše, ali i najveće zvijezde.
S druge strane, Toni Kroos bi se trebao uključiti u rad stručnog stožera novog trenera Josea Mourinha te sudjelovati u sportskom planiranju, skautingu i dugoročnom razvoju klupske strategije.
Pérez želi zadržati kontinuitet uspjeha oslanjajući se na bivše igrače koji su godinama gradili identitet Reala na terenu. Povratak Modrića i Kroosa tako se vidi kao važan korak u stvaranju nove ere na stadionu Santiago Bernabéu, a njihov dolazak jedan je od ključnih planova u novom predsjedničkom mandatu.
Njihov utjecaj ne bi bio ograničen samo na rad s momčadi, nego bi imali važnu ulogu i u budućim transferima te u pomoći mladim igračima da se lakše prilagode pritisku igranja za najveći klub na svijetu.
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