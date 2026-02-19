VIDEO / Ružić za SK nakon uspjeha karijere: ‘Ne smijem sada stati. Drži me adrenalin, idem po polufinale!’

Podijeli :

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Antonia Ružić ovih dana u Dubaiju uživa u potencijalno najznačajnijem tjednu svoje karijere. Uz malo sreće, ali i još više kvalitetnog tenisa, izborila je prvo četvrtfinale kategorije WTA 1000 i to nakon najvećeg skalpa karijere.

Prije pet dana Antonia Ružić bila je razočarana nakon poraza u kvalifikacijama Dubaija protiv Rebecce Šramkove u meču u kojem je propustila iskoristiti čak šest meč-lopti, a sada je u četvrtfinalu!

Ponekad tenis zaista piše čudne priče. Zbog uistinu velikog broja igračica koje su otkazale nastup u glavnom ždrijebu, dosta je “lucky loserica” iz kvalifikacija dobilo priliku pa čak i one koje su ispale u prvom kolu, što se baš rijetko događa.

Uz Antoniju, profitirala je i Petra Marčinko koja ipak nije uspjela iskoristiti novu šansu, ali Ružić jest. Prvo je eliminirala bivšu Grand Slam pobjednicu Emmu Raducanu, potom kolegicu “lucky losericu” Anastasiju Zaharovu iz Rusije, a u srijedu i Elenu Ribakinu, prvu nositeljicu i aktualnu osvajačicu Australian Opena.

Ribakina je dobila prvi set 7:5, Ružić drugi 6:4 i u trećem je Hrvatica napravila “break” za 1:0 nakon čega je Kazahstanka predala zbog želučanih tegoba. Iako nitko ne želi pobijediti na takav način, piše se najveći skalp karijere 23-godišnjakinje iz Orehovice.

VEZANA VIJEST Pratite na SK: Ružić saznala protivnicu u borbi za polufinale Dubaija Antonia Ružić do rezultata karijere u Dubaiju!

Svega nekoliko sati kasnije, Ružić se iz Dubaija javila našoj Hani Cvijanović.

“Uvijek idem u meč sa željom da pobijedim. Nadam se da će se Ribakina brzo oporaviti. Osvojila je Australian Open što samo potvrđuje koliko je odlična igračica. Puno je turnira i očito je osjećala slabost. Sretna sam što sam prošla u četvrtfinale”, počela je Ružić.

“U prvom setu imala sam puno šansi, ali ušla sam odlično. Nisam se htjela frustrirati oko toga kad će pogoditi as, već sam čekala priliku. U drugom setu rekla sam si da se moram boriti dalje. Krenulo je u moju korist i drago mi je da sam završila set na svom servisu. Dobro sam odservirala. Sve u svemu zadovoljna sam kako je meč tekao.”

S obzirom na to da je u Dubaiju igrala protiv dvije suparnice po mjeri (Šramkova, Zaharova) i dvije koje su na papiru bile favoritkinje (Raducanu, Ribakina), osjeti li se razlika u tim mečevima?

“Kad igram protiv nižerangiranih, veći je pritisak na meni jer kao trebala bih dobiti. A protiv jačih želiš vidjeti na kojem si nivou, opustiš se i nekad bude super kao sada. Protiv Ribakine sam htjela vidjeti na čemu još moram raditi.”

Ima li još snage za četvrtfinale? Osim u singlu, igrali ste i u parovima s Marčinko.

“Raspored je zgusnut. Početkom godine igrala sam tri godine u Australiji, onda sam bila 5-6 dana doma pa u Rumunjskoj, Dohi i sada Dubaiju. Nisam igrala toliko mečeva u Rumunjskoj i Dohi, ali svejedno te put iscrpi. Ovdje sam odigrala meč kvalifikacija pa imala dva dana treninga, bez mečeva. Uspjela sam se regenerirati, ali jučer (op.a. utorak) singl i parove danas sam ujutro osjetila. Ne smijem sada stati. Bilo bi gore imati dan odmora, ovako te drži adrenalin.”

U četvrtak u četvrtfinalu Ružić igra protiv sedme nositeljice Eline Svitoline, iskusne Ukrajinke koja je Dubai osvojila dva puta, 2017. i 2018. godine. Svitolina je favoritkinja, ali bile su i Raducanu i Ribakina…

Meč je na rasporedu kao četvrti i posljednji na Centralnom terenu, nakon završetka meča Gauff – Eala koji počinje u 16 sati. Prijenos je na SK2.

“Vidjela sam da mogu protiv najjačih, ali zahvalna sam što sam tu gdje jesam s obzirom na to da sam prije samo par dana bila razočarana porazom u kvalifikacijama. Svitolina je sjajno odigrala Australian Open (op.a. polufinale) i odlična je igračica. Ali ulazim u taj meč sa samopouzdanjem, želim pobijediti.”

Ovim ulaskom u četvrtfinale Ružić je osigurala najmanje 51. mjesto WTA liste, što će joj biti novi najbolji plasman. U tjedan je ušla kao 67.

“Naravno da sam zadovoljna, jedan tjedan može ti promijeniti život. Samo želim biti sretna i zdrava jer ako je tako, znam da je moja igra na nivou. Ne opterećujem se previše renkingom, tu i tamo ga pogledam. Još je gore ako si nabiješ pritisak zbog renkinga”, zaključila je Ružić za Sport Klub.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.