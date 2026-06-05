Završnica Makarske bez hrvatskih predstavnica: Marčinko uzela set sa 6:0 pa izgubila

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Niti jedna hrvatska tenisačica nije se uspjela probiti u četvrtfinale Makarska Opena, WTA 125 turnira nagradnog fonda 115.000 dolara.

U četvrtak su do prvih pobjeda došle Petra Marčinko i Lea Bošković, no drugo je kolo bila zadnja stanica za obje naše igračice.

Prva nositeljica Marčinko je na startu ekspresno obavila posao protiv Šveđanke Caijse Hennemann (WTA-280.) – 6-1, 6-0, da bi navečer izgubila od Čehinje Barbore Palicove (WTA-265.) – 0-6, 7-6(3), 6-4.

Bošković je u prvom kolu preokretom pobijedila Amerikanku Robin Montgomery (WTA-339.) – 3-6, 7-5, 6-1, a zatim je u drugom kolu poražena od 7. nositeljice, Uzbekistanke Marije Timofejeve, 118. tenisačice svijeta – 6-4, 6-3.

Tena Lukas je u premijernom nastupu izgubila od 5. nositeljice, Latvijke Darje Semenistaje (110.) nakon tri seta – 6-3, 5-7, 7-6(5).