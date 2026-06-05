Baturinu žele po cijeloj Europi: Nude 50 milijuna eura, Como želi najmanje 80

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xNicolòxCampox via Guliver

Martin Baturina ponovno je u fokusu europskog tržišta nakon odlične sezone u dresu talijanskog Coma.

Za hrvatskog ofenzivnog veznjaka stigle su i prve ozbiljne ponude, a prema informacijama talijanskog novinara Gianluce Di Marzija, dva premierligaška kluba spremna su platiti između 50 i 55 milijuna eura za njegov transfer.

Interes za bivšeg igrača Dinama nije novost. Ranije se s njim povezivao i Bayern, no čelnici Coma zasad ne razmišljaju o prodaji. Talijanski prvoligaš postavio je visoku cijenu te bi Baturinu pustio samo u slučaju ponude od približno 80 milijuna eura, koju smatraju dovoljno velikom da promijeni njihov stav.

U klubu vjeruju da je hrvatski reprezentativac jedan od ključnih igrača momčadi te ga smatraju praktički nezamjenjivim. Takav status stekao je nakon sjajnih nastupa u drugom dijelu sezone, kada je pod vodstvom trenera Cesca Fàbregasa postao jedan od najvažnijih igrača Coma.

Baturina je tijekom sezone upisao 34 nastupa, osam pogodaka i četiri asistencije. Nakon nešto skromnijeg prvog dijela prvenstva, eksplodirao je u nastavku sezone te zajedno s Nicom Pazom predvodio momčad.

Zanimanje za njega pokazivali su i drugi europski velikani. Prošle zime Leeds je poslao ponudu vrijednu gotovo 30 milijuna eura s bonusima, ali ju je Como odbio. Prema pisanju talijanskih medija, Baturinu prate i Inter Milan, Torino i Fiorentina, dok su iz Engleske interes pokazali Manchester United i Arsenal.

Hrvatski veznjak s Comom ima ugovor do ljeta 2030. godine, a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutačno iznosi 30 milijuna eura.