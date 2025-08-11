Velika čast i privilegija: UFC-ov teškaški prvak predstavio proslavljenog Hrvata kao novog trenera

“Trener sam boksa i kondicije, uživam u tome. Tom je iznimno dobar borac, najbolji na svijetu, i drago mi je što radimo zajedno na boksu. Vrlo je brz i eksplozivan“, kratko je poručio Drviš, čija će stručnost biti ključna u osnaživanju aspekta kojem se Gane često oslanja – preciznosti, brzini i tehničkoj superiornosti.

Zanimljiv je i kontekst Drviševog angažmana: on već dulje vrijeme trenira i hrvatskog UFC teškaša Antu Deliju (op.a. debitirat će 6. rujna u Parizu protiv Marcina Tybure), koji je integriran u Aspinallov kamp. Zahvaljujući tom iskustvu, Drviš je imao priliku upoznati Aspinalla i njegov stil rada, a sada mu je postao i boksački trener.